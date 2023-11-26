Еще 9 беспилотников уничтожены над Россией, с начала суток — 20 БПЛА

Средства противовоздушной обороны утром 26 ноября уничтожили девять беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, сообщило Минобороны. Ночью были сбиты 11 БПЛА в этих же регионах.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал происходящее «попыткой массовой атаки» беспилотниками. БПЛА фиксировались в разных районах Московской области: в районе Наро-Фоминска, в Одинцовском и Раменском городских округах, а также в Подольске. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

В Туле сбитый украинский беспилотник потерял управление и врезался в многоквартирный дом, сообщил губернатор Алексей Дюмин. Один человек получил резанное ранение, повреждено остекление трех квартир. Всего над регионом сбито не меньше трех БПЛА.

В Брянской области губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении четырех беспилотников: над Карачевским и Брянским районами. В Калужской области беспилотники были сбиты на территории Дзержинского и Жуковского районов, сообщил губернатор Владислав Шапша. Никто не пострадал, разрушений нет.

Воздушные силы вооруженных сил Украины накануне, 25 ноября, сообщали, что по стране был нанесен удар рекордным числом дронов-камикадзе.

Леонид Уварчев