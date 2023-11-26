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Коммерсантъ FM
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В аэропортах Москвы больше 15 рейсов задержаны или отменены на фоне атак БПЛА

В московских аэропортах 13 рейсов задержаны и 3 отменены. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал о попытке массовой атаки беспилотниками.

Во Внуково задержаны восемь рейсов, в Домодедово — три, в Шереметьево — два. Еще три рейса отменены в Домодедово, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

В России ночью и утром 26 ноября было сбито не меньше 20 беспилотников, сообщало Минобороны РФ. По словам господина Собянина, БПЛА летели в сторону Москвы из разных районов Подмосковья, они были сбиты в районе Наро-Фоминска, в Одинцовском и Раменском городских округах, а также в Подольске. Никто не пострадал, разрушений нет. В Туле сбитый украинский беспилотник потерял управление и врезался в многоквартирный дом, пострадал один человек.

Леонид Уварчев

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