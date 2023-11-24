Арахамия: РФ была готова прекратить бои весной 2022 года при нейтралитете Украины

Лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (возглавлял украинскую делегацию на переговорах с РФ) рассказал в интервью телеканалу «1+1», что во время переговорного процесса весной 2022 года Россия была готова остановить боевые действия, если Украина согласится на нейтралитет. По его словам, одной из причин отказа украинских властей стало недоверие российской стороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Цель России была додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное»,— сказал господин Арахамия (цитата по «Страна.ua»).

Депутат добавил, что в период обсуждения договора в Киев прибыл занимавший тогда должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. Со слов Давида Арахамии, господин Джонсон призвал не подписывать какие-либо соглашения с Россией и продолжать боевые действия.

Переговоры между Россией и Украиной начались спустя несколько дней после начала военной спецоперации. По итогам договоренностей, достигнутых в марте, Россия отвела войска от Киева. После этого стороны неоднократно заявляли, что переговорный процесс зашел в тупик. Украина вышла из переговорного процесса в мае. Российская сторона заявляла, что причиной этому стало влияние стран Запада.

17 июня 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией рассказал, что во время весенних переговоров обсуждался проект договора «о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Президент отмечал, что документ был парафирован Давидом Арахамией. По словам господина Путина, украинские власти отказались от соглашения, как только Россия отвела войска из Киевской области.

Лусине Баласян