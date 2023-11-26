Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Туле

Сбитый украинский беспилотник потерял управление и врезался в многоквартирный дом в Туле. Один человек получил ранение, сообщил губернатор Алексей Дюмин.

Средства противовоздушной обороны сбили над Тульской областью два беспилотника. «Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома»,— говорится в комментарии господина Дюмина на странице регионального правительства «ВКонтакте».

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Организовано «реагирование экстренных служб», работы по остеклению пострадавших квартир проведут в ближайшее время, сообщил губернатор.

Тульская область подверглась атакам беспилотниками наряду с Московской, Калужской и Брянской областями. Всего было сбито больше 10 беспилотников. О других раненых или разрушениях не сообщалось.

Леонид Уварчев