Депутат ГД Журавлев обвинил футболистов в нежелании жертвовать деньги на СВО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция «Родина») раскритиковал российских футболистов из-за отсутствия у них желания жертвовать свою зарплату на нужды российской армии. Он допустил, что российская футбольная среда «в целом предательская», поскольку от нее не звучат мнения в поддержку военной операции на территории Украины.

«Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю»,— заявил он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, футболисты «оказались крайне падкими» на государственные деньги, но «совершенно не способными встать на защиту страны». Он отметил, что именно страна «вырастила из них спортсменов и кормила долгие годы карьеры».

«Но где тот футболист, что горячо приветствовал бы спецоперацию и, более того, не бежал бы из России, а, наоборот, записался на фронт добровольцем?» — заявил Алексей Журавлев, отметив, что такого он ждет от спортсменов, которые «были гордостью страны», а не «банально следовали на поводу у собственного кошелька».

Алексей Журавлев привел в пример товарищеский мачт звездных игроков с военнослужащими дивизии имени Дзержинского, вернувшихся из зоны боевых действий. При это он отметил, что футболисты тогда «вовсе не подразумевали», что вырученные от матча средства будут распределены на нужды ВС РФ.

Матч звезд российского футбола с военнослужащими прошел в Балашихе 5 мая 2023 года. Встреча завершилась со счетом 5:5. Матч был посвящен 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие в том числе футболисты Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев и Егор Титов.

Полина Мотызлевская