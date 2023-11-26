Мэр Львова призвал Польшу «положить конец позорной блокаде Украины»

Мэр Львова Андрей Садовой раскритиковал польские власти за бездействие в отношении перевозчиков, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Он призвал решить проблему.

По мнению мэра Львова, «весь гигантский вклад в победу Украины» со стороны Польши сводится на нет «группой маргиналов, блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая второй год защищает безопасность Европы». «Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?»,— написал господин Садовой в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его мнению, цена блокады «слишком высока».

Польские перевозчики блокируют несколько пунктов пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют восстановления условий работы для украинских перевозчиков, которые действовали до начала боевых действий на Украине. Евросоюз после ввода Россией войск ввел для Киева ряд льгот, однако послабления невыгодны для польского бизнеса.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ FM» «Блокировка до последнего пункта».

Леонид Уварчев