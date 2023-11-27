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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 642-й

Онлайн-трансляция: главные новости и заявления 27 ноября

Украина стала вывозить больше зерна благодаря новому коридору в Черном море, сообщает AP. Ночью над Орловской и Смоленской областями сбиты беспилотники, никто не пострадал. На Украине призвали к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

9:22. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан приедет с визитом в Казахстан 28 ноября, сообщила пресс-служба представительства ЕС в Казахстане. Там он проведет ряд встреч с официальными лицами.

9:11. Украина вывозит больше зерна через Черное море, несмотря на «угрозу нападения со стороны России» и плавающие морские мины, пишет AP. Это произошло благодаря новому украинскому коридору, охраняемому военными, что позволяет «освободить складские площади и увеличить активность». Кроме того, это дешевле, быстрее и менее рискованно, отмечают собеседники агентства.

9:00. Анкара рассчитывает на ясность в шагах по реализации газового хаба в Турции совместно с Москвой к концу года, сообщил «РИА Новости» источник в Анкаре.

8:53. Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины в случае технологического совершенствования РФ и наращивания ею производства вооружений. Такое мнение в интервью ABC News высказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

8:49. Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала к отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного из-за отсутствия «замысла на 2024 год» во время встречи с военными. В офисе президента Украины осудили высказывание депутата.

8:43. К ночи в Орловской и Смоленской областях были перехвачены и уничтожены два беспилотника. Никто не пострадал.

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