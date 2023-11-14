Главные новости к утру 14 ноября
Армия обороны Израиля заявила, что «Хамас» больше не существует как военная структура на севере сектора Газа. Израильские военные заняли парламент в городе Газа. О ситуации в регионе
Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян направилась в Каир с пункта пропуска «Рафах» на границе анклава и Египта, сообщило МЧС России. В группу входят 99 человек, в том числе 43 ребенка.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Передача российских активов Eurasia Drilling Company в российскую юрисдикцию столкнулась с проблемами. По данным «Ъ», буровая компания «Развитие» продолжает консолидацию активов EDC и покупает крупного бурового подрядчика ЛУКОЙЛа на Каспии «БКЕ Шельф». Но у EDC пока не вышло получить разрешения на продажу активов. О проблеме
Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на которой впервые с момента похищения появилась исследовательница Елизавета Цуркова. Она является гражданкой России и Израиля. О похищенной
Министерство финансов США направило управляющим компаниям запрос о 100 танкерах, которые могли перевозить российскую нефть в нарушении западных санкций, сообщил источник Reuters. Уведомления получили 30 зарубежных компаний.
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявили о сложной ситуации на фронте. Глава государства рассказал об этом в видеообращении, главком — в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил против вступления в НАТО только части страны. Такую идею ранее высказал бывший генсек Североатлантического альянса Фог Расмуссен. О предложении
МТС, «Вымпелком» и «МегаФон» обратились в Минэнерго с просьбой пересмотреть идею создания федеральной сети на диапазоне 450 МГц для передачи данных счетчиков ЖКХ и других устройств, выяснил «Ъ». Этот диапазон занят подконтрольным «Ростелекому» Tele2, что грозит монополизацией рынка и ростом цен на услуги IoT (интернета вещей). Подробнее
Минобороны Украины отрицает планы по отставке командующих. По данным издания «Украинская правда», министр обороны Рустем Умеров намерен уволить трех человек. О ситуации в украинском военном руководстве
Экспорт сжиженного газа из России в октябре достиг максимума в этом году в 2,98 млн тонн за счет роста поставок в Японию с «Сахалина-2» и окончания ремонтов на основных заводах. Однако в годовом выражении поставки снизились на 4,9%. Подробнее
Россиянин Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2. О матче
Сборы российских кинотеатров за три квартала выросли год к году на 61%, до 28,1 млрд руб. Показатели все еще значительно отстают от докризисных: в 2019 году бокс-офис российских кинотеатров был рекордным за всю историю, составив 55,5 млрд руб. О сборах
О предстоящих 14 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».