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Коммерсантъ FM
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Еще 99 эвакуированных из Газы россиян выдвинулись в Каир

Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян направилась в Каир с пункта пропуска «Рафах» на границе анклава и Египта, сообщил МЧС РФ. В группу входят 99 человек, в том числе 43 ребенка.

Эвакуированные отправлены в столицу Египта на автобусах. Оперативный штаб МЧС РФ заявил в Telegram о готовности к их приему. Россиянам обещают оказать всю необходимую помощь. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС.

Эвакуация россиян проводится на фоне войны Израиля и палестинского движения «Хамас» в секторе Газа. Впервые выпускать иностранцев через КПП «Рафах» начали 1 ноября. Первая группа россиян была эвакуирована 12 ноября. 70 граждан РФ уже прибыли в Москву.

О ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Леонид Уварчев

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