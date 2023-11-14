Реванш по-дружески

Во второй день Nitto ATP Finals, продолжающегося в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн Даниил Медведев в двух партиях победил Андрея Рублева, которому уступил там ровно год назад. В другом матче первого тура в Красной группе вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в трех сетах уступил двукратному победителю этого состязания Александру Звереву из Германии. Со свежими новостями с арены Pala Alpitour — корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

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Даниила Медведева и Андрея Рублева, стабильно стоящих рядом в первой десятке уже четвертый сезон подряд, наверное, все же нельзя назвать совсем уж близкими товарищами, как это порой делают иностранные журналисты. Но в их отношениях даже близко нет того антагонизма, которого зачастую трудно избежать между прямыми конкурентами, и который, например, три десятилетия назад имел место в случае с двумя знаменитыми немецкими теннисными звездами Борисом Беккером и Михаэлем Штихом.

Перед нынешней встречей россиян многие вспоминали матч, который они провели в Турине также на старте группового этапа ровно год назад. Та игра стала украшением всего турнира, продолжалась более двух с половиной часов, а победил с запоминающимся счетом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) Рублев, выцарапавший решающее очко на пятом матчболе в розыгрыше из 37 ударов. В пятницу корреспондент «Ъ» поинтересовался у будущих соперников, как они отнеслись к тому, что жребий снова свел их в одну группу, и получил одинаковые по смыслу ответы с разными оттенками. Медведев, по его словам, просто не размышлял на эту тему, а Рублев, смеясь, признался, что угодить в одну компанию с итальянцем Янником Синнером он не хотел примерно так же, как с Медведевым, но поскольку третьего варианта по правилам жеребьевки не существовало, ему в принципе все равно.

Причина, по которой Рублев в идеале предпочел бы не пересекаться в группе с отцом своей годовалой крестной дочери, приехавшей в Турин вместе с Медведевым и его женой Дарьей, лежала на поверхности. В этом году он уступил Медведеву дважды — в финале в Дубае и четвертьфинале US Open, взяв максимум четыре гейма в каждой из пяти партий. Таким образом, психологическое преимущество сейчас вроде бы явно было не на стороне Рублева. В то же время он продемонстрировал отменный уровень тенниса на двух последних турнирах в Вене и Париже, где в полуфиналах, имея шансы на победу, проигрывал лишь будущим чемпионам — Яннику Синнеру и Новаку Джоковичу. То есть считать Медведева однозначным фаворитом было неправильно.

Матч выглядел полной противоположностью прошлогоднему. Его сценарий получился далеко не столь драматичным, а результат — обратным. Проблемы, с которыми столкнулся Рублев с первого же гейма, были очевидны, хотя поначалу он их преодолевал, отыграв в первом же гейме один брейк-пойнт и сумев спасти третий гейм с 0:40. Но седьмой гейм сложился для Рублева неудачно, а Медведев, в свою очередь, в восьмом и очень длинном десятом геймах отыграл в общей сложности семь брейк-пойнтов, причем большей частью за счет великолепной подачи.

Вторая партия оказалась более скоротечной. После отдельных великолепных розыгрышей на высочайших скоростях забитая под завязку 12-тысячная арена Pala Alpitour рукоплескала обоим россиянам. Однако Медведев не собирался сбавлять обороты, затаскивая соперника в вязкое болото своих оборонительных комбинаций, которые при первом удобном случае превращались в резкие контратаки, а Рублев не смог найти каких-то свежих тактических идей. Напоследок же ему еще и не повезло. На брейк-пойнте, который Медведев имел в пятом гейме, Рублев поскользнулся, упал, попробовал взлететь в безнадежном прыжке и отразить разящую обводку, но потерпел неудачу, расстроился и сочно пнул ногой висевший на сетке рекламный баннер известной авиакомпании. В итоге — 6:4, 6:2 за полтора часа.

«По сравнению с прошлым годом мы оба играем намного лучше. Даниил — так просто не сравнить, да и я тоже, хотя по результату это не скажешь,— сказал корреспонденту "Ъ" Рублев на пресс-конференции.— А решили все, как всегда, ключевые моменты. Даниил отлично подавал на нескольких брейк-пойнтах, которые были у меня, а еще в нескольких случаях мне самому не удавалось завершить важные розыгрыши».

Медведев в принципе согласился с этой точкой зрения. «В прошлом году до турнира я был в плохой форме,— признался он.— У меня многое не получалось на тренировках, я нервничал, во время турнира пытался перебарывать себя и с Андреем сыграл весьма средне. Но сейчас была совсем другая история. Несмотря на недавнее поражение в Париже, здесь я во всех отношениях прекрасно чувствую себя: и готов физически, и хорошо подаю. Что касается Андрея, то он сильно прибавил ментально. Это помогло ему выиграть "мастерс" в Монте-Карло, а сегодня по-другому мог сложиться первый сет, если бы я не сыграл удачно в нескольких важных моментах».

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В первом, дневном матче понедельника Александр Зверев из Германии, несмотря на крайне неприятное падение, едва не стоившее ему травмы лодыжки уже на третьем часу игры, в трех партиях сломил сопротивление второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, впервые выступающего на Nitto ATP Finals — 6:7 (3:7), 6:3, 6:4. Теперь в среду сначала сыграют неудачники первого тура — Алькарас с Рублевым, которые ранее друг с другом в официальных встречах еще никогда не пересекались, а вечером померятся силами Медведев и Зверев. Вообще поражение испанца полностью запутало и без того неочевидный расклад сил в Красной группе. Хотя, принимая во внимание последние результаты Алькараса, который с учетом его предыдущих турниров в Шанхае и Париже, проиграл уже третий матч подряд, его дебютное фиаско отнюдь не стало стопроцентной сенсацией.

Евгений Федяков