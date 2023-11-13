Баталии вокруг больниц

Израильская армия продолжает военную операцию против палестинского движения «Хамас» в секторе Газа. Основные боевые действия сосредоточились в районе больницы «Аш-Шифа». Власти в Газе возложили на Израиль ответственность за ее обстрел и смерть нескольких пациентов. Израильтяне утверждают, что под больницей находится командный пункт боевиков «Хамаса», которые удерживают гражданское население в качестве живого щита. По словам израильских официальных лиц, армия открыла гуманитарный коридор для выхода из больницы и привезла топливо для обеспечения работы генераторов, но «Хамас» приказал от помощи отказаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Бои в секторе Газа сосредоточились вокруг больницы «Аш-Шифа», расположенной в одноименном городе. Там, несмотря на продолжающиеся уже месяц призывы израильской армии к жителям Газы покинуть северную часть сектора и переместиться на юг, все еще остается немало мирных граждан — больные, раненые и сотни людей, кто искал убежище в больнице в надежде, что израильтяне не будут атаковать этот объект. По данным из палестинских источников, на прошедшей неделе в больнице укрывалось около 6 тыс. человек. При этом израильские военные уже давно сообщали, что под ней находится командный пункт «Хамаса» и боевики просто прикрываются гражданским населением, поэтому оставаться там небезопасно.

В субботу ситуация резко обострилась. Организация «Врачи без границ», чьи сотрудники работают в «Аш-Шифе», написала на своем сайте, что в результате ракетных ударов, в том числе по родильному и амбулаторному отделениям, в больнице погибло множество людей. Согласно заявлениям Министерства здравоохранения Газы, контролируемого «Хамасом», в субботу у последнего генератора больницы закончилось топливо, что привело к гибели трех недоношенных детей и четырех других пациентов. Отмечалось, что еще 36 младенцев рискуют умереть из-за отсутствия электричества. Замминистра здравоохранения Мунир аль-Бурш заявил, что израильские снайперы разместились вокруг больницы и открывают огонь по любому, кто перемещается внутри комплекса больничных зданий.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в субботу вечером заявил, что вся информация, которая поступает из Газы, лжива. «Они поспешили обвинить нас в ударе по больнице "Аш-Шифа". Мы проверили наши системы и снова обнаружили, что это было падение ракеты, принадлежавшей одной из террористических организаций в секторе Газа»,— подчеркнул он.

Даниэль Хагари также опроверг информацию, что Израиль окружил больницу и наносит по ней удары. Он отметил, что боевики «Хамаса» «намеренно решили вступить в бой рядом с больницей». Представитель армии также рассказал, что военные ликвидировали «террориста, который удерживал в качестве заложников около тысячи жителей Газы в больнице "Ар-Рантиси"» и не позволял им покинуть ее территорию.

По словам израильских военных, несмотря на бои в районе «Аш-Шифы», они смогли обеспечить гуманитарный коридор с восточной стороны больницы. По нему разрешено выйти всем желающим. Путь открыт и для машин скорой помощи. Была также предложена помощь для эвакуации младенцев. Сообщалось о гуманитарных коридорах еще из двух больниц. Однако палестинская сторона продолжает заявлять, что «Аш-Шифа» окружена.

В то же время, согласно заявлению пресс-службы израильской армии, рано утром в воскресенье военнослужащие прибыли к входу в больницу и разместили 300 литров топлива для неотложных медицинских целей, но «Хамас» не дал сотрудникам «Аш-Шифы» забрать его. Прилагается запись телефонного разговора израильского офицера и представителя Минздрава сектора Газа, который говорит, что гендиректор ведомства Абу Риш не хочет брать это топливо. Это же рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также подчеркнул, что ответственность за любой вред мирному населению лежит на «Хамасе». Речь не только о том, что боевики прикрываются гражданским населением, но и в целом что именно после их нападения на Израиль 7 октября и убийства более 1,4 тыс. человек и похищения еще около 240 человек был запущен нынешний круг насилия.

Между тем международное давление на Израиль нарастает с каждым днем, даже со стороны стран, которые были изначально шокированы трагедией 7 октября и сочувствовали израильской стороне. Теперь по мере сообщений о росте числа жертв в секторе Газа (по данным Минздрава Палестины на воскресенье, их уже больше 11 тыс. человек) они скорректировали свою позицию.

Одним из ярких примеров этого стал президент Франции Эмманюэль Макрон, который, признавая право Израиля на самооборону, заявил, что гражданское население сектора Газа «не должно платить своей жизнью за кровожадное безумие террористов». Обеспокоены развитием событий и в Вашингтоне. Советник американского президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS News, что в Вашингтоне «не хотят видеть перестрелки в больницах, где невинные люди, пациенты, получающие медицинскую помощь, попадают под перекрестный огонь». По его словам, США провели с Израилем активные консультации по этому поводу. В другом интервью он повторил американскую позицию, что США выступают против оккупации Израилем сектора Газа. Это прозвучало в связи с последними заявлениями господина Нетаньяху, что Израиль хочет контролировать ситуацию в секторе Газа и не допустит к власти там администрации, которая «учит детей ненавидеть Израиль» и чей лидер «до сих пор не осудил ужасную резню». Последнее было намеком на президента Палестины Махмуда Аббаса. В то же время США надеются, что именно официальная палестинская администрация сможет взять под контроль ситуацию в секторе Газа, после того как там будет ликвидирован «Хамас».

Впрочем, пока до этого далеко. Бои в Газе продолжаются. Израильская армия ежедневно отчитывается о том, как идет уничтожение инфраструктуры «Хамаса» и ликвидация лидеров движения, непосредственно причастных к событиям 7 октября. Но пока до заявленных целей — полного уничтожения угрозы «Хамаса» и освобождения заложников — еще далеко.

При этом судьба заложников пока неясна. Известно, что в последнюю неделю при посредничестве Катара, Египта и США шли активные переговоры об освобождении хотя бы части удерживаемых в Газе израильтян и иностранных граждан. С пятницы то в арабских, то американских СМИ появлялась информация, что речь идет об обмене 80–100 женщин и детей на палестинских заключенных (также несовершеннолетних и женщин), находящихся в израильских тюрьмах. Ливанская газета «Аль-Ахбар» утверждала, что обсуждалось три этапа сделки под различные условия — обмен, прекращение огня на три-пять дней и увеличение гуманитарной помощи для сектора Газа. В воскресенье вечером информация о переговорах на этот счет стала еще более противоречивой. Одни источники утверждали, что «Хамас» приостановил переговоры из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа», другие со ссылкой на Каир утверждали, что боевики освободят часть заложников. Ранее в Израиле заявляли, что без освобождения заложников прекращение огня невозможно, как и поставки топлива в Газу.

На этом противоречивом фоне продолжается эвакуация иностранных граждан из сектора Газа. Она началась еще 1 ноября — почти три недели спустя после начала войны между Израилем и «Хамасом». Списки на выход из Газы утверждает Израиль. Первая группа российских граждан получила разрешение на проход через КПП «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом в пятницу, но россиянам пришлось подождать несколько дней. По данным арабских СМИ, «Хамас» был недоволен тем, как проходит эвакуация раненых из Газы, и не дал добро на эвакуацию. Первые 70 россиян из более чем 500 выразивших желание уехать смогли покинуть сектор Газа только в воскресенье. По другую сторону КПП их ждали бригады российского МЧС.

Марианна Беленькая, Тель-Авив