ЦАХАЛ: «Хамас» больше не существует как военная структура на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) считает, что палестинское радикальное движение «Хамас» больше не является организованной военной структурой на севере сектора Газа. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что силы ЦАХАЛа взяли под полный контроль столицу анклава город Газа.

«На данный момент ЦАХАЛ сосредоточил боевые действия своих сухопутных войск на севере сектора Газа. В рамках этого сухопутные подразделения Армии обороны Израиля ведут бои в районах расположения нескольких батальонов террористической организации "Хамас". Батальонам нанесен значительный ущерб в плане их оперативной боеспособности, и фактически военные структуры "Хамаса" в северной части сектора Газа перестали функционировать как организованные структуры»,— говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

По словам Йова Галанта, бойцы ЦАХАЛа после получения контроля над городом Газа продолжают продвигаться вглубь анклава. «У "Хамаса" нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля. Армия обороны Израиля продвигается по всем направлениям. Террористы бегут на юг. Гражданское население грабит базы "Хамаса". У них нет доверия правительству»,— рассказал глава ведомства изданию The Times of Israel.

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фальк в интервью Daily Mail сообщил, что «Хамас» «был создан в 1987 году и прекратит существование к 2024 году». По его словам, после демилитаризации и «дерадикализации» сектор Газа будет восстановлен при содействии международного сообщества, Израиль управлять этой территорией не собирается.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Александр Кислов