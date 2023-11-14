Reuters: Минфин США запросил информацию о 100 судах из-за подозрений в перевозке нефти из РФ

Министерство финансов США направило управляющим компаниям запрос о 100 танкерах, которые могли перевозить российскую нефть в нарушении западных санкций, сообщил источник Reuters. Уведомления получили 30 зарубежных компаний.

По данным агентства, расследование ведется в том числе по судам, которые, как утверждается, могли быть вовлечены в транспортировку нефти из дальневосточного порта Козьмино. Некоторые танкер, как пишет Reuters, могли загружаться в нефтеналивном порту Приморск на берегу Финского залива. Минфин США отказался комментировать информацию, но выразил приверженность к соблюдению потолка цен на нефть и сокращению ресурсов РФ.

G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты в декабре 2022 года и феврале 2023 года соответственно. Первый установлен на уровне $60, второй — от $45 до $100 в зависимости от категории нефтепродуктов. Механизм потолка цен предполагает запрет на транспортировку и страхование нефти и нефтепродуктов из России, которую покупают страны, не присоединившиеся к эмбарго.

Средневзвешенная цена российской нефти в сентябре, по данным Международного энергетического агентства, была заметно выше ценового потолка, на уровне $81,8 за баррель. По данным Минфина РФ, российская нефть стоит $83,1 за баррель.

О ситуации с потолком цен на нефть — в колонке Юрия Барсукова «Поборолись — и хватит».

Леонид Уварчев