Главнокомандующего ВСУ не туда отправили

Развернувшиеся в Киеве дискуссии о том, в каком положении находятся украинские войска, во вторник получили развитие. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов написал колонку о том, что «людям, которые не верят в победу, не место во власти и в командовании». Это было явным ответом на заявления главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик. И именно в этот день вышла громкая новость, согласно которой министр обороны Рустем Умеров якобы внес представление об увольнении генерала Залужного. Источником информации стал депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев. Однако эксклюзив тут же опровергли в офисе президента, обвинив оппозиционного депутата в ведении «информационной войны против собственного государства».

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Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters Главком ВСУ Валерий Залужный

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

О том, что между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным наметился конфликт, говорили уже давно. Официально президент Украины и главнокомандующий ВСУ это категорически отрицали. Однако в последние дни ситуация обострилась: в журнале The Economist вышли интервью и статья генерала, в которых он назвал положение на фронте тупиком и сделал вывод: переломить ситуацию украинская армия может только в случае получения или изобретения «чудо-оружия», сравнимого с изобретением пороха китайцами много веков назад. Господин Залужный, правда, также представил план из пяти пунктов, как преодолеть тупик и предотвратить «позиционную войну», которая «измотает украинское государство». Однако большинство сторонних наблюдателей уловили пессимистичный настрой генерала, а Владимиру Зеленскому пришлось публично вступать в спор с главнокомандующим ВСУ.

По мнению президента, Валерий Залужный, несмотря на звание и статус, просто устал и поддался эмоциям, а ситуация на фронте прямо противоположная.

Так или иначе, это стало фактически первым случаем, когда глава государства и глава армии Украины открыто, пусть и заочно, поспорили о перспективах боевых действий. При этом дискуссии на эту тему продолжились. Так, во вторник в издании «Украинская правда» была опубликована колонка секретаря СНБО Алексея Данилова, который предостерег всех от пораженческих настроений. «Воля — основа борьбы. Уверенность в победе и ценности свободы — это абсолютный императив. Людям, которые не верят в победу, не место во власти и в командовании»,— написал, в частности, он.

В этот же день депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев сообщил в своих соцсетях со ссылкой на неназванные источники, что министр обороны Рустем Умеров якобы внес представление об увольнении Валерия Залужного. И хотя источник был не то что бы заслуживающий доверия, этому сообщению многие быстро поверили. Тем не менее информационному пожару не дал разгореться офис президента.

Советник офиса Сергей Лещенко оперативно опроверг увольнение Валерия Залужного, назвав сообщение господина Арьева «примером ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства».

«Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко. Но депутат-порохобот не просто лжет, а сознательно манипулирует, говорит, что представление внесено “на ставку” (то есть не в Верховную раду, а на ставку верховного главнокомандующего.— “Ъ”), которая вообще не уполномочена это рассматривать. А когда этот фейк в который раз умрет своей смертью, порохоботы будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией»,— заявил господин Лещенко.

Собственно, Владимир Арьев тут же начал исполнять предсказание Сергея Лещенко. «Удаляю предыдущий пост о подаче заявки на освобождение Залужного. Сейчас многие другие источники говорят, что это не так. Надеюсь, будет четкий сигнал, что Залужного увольнять никто не собирается и что все эти игры закончатся»,— вышел из ситуации депутат, действительно намекнув на чудесное спасение главнокомандующего ВСУ.

«Слишком много нахрюков»,— чуть позже написал и глава офиса президента Андрей Ермак.

Ближайший соратник Владимира Зеленского не уточнил, по какому поводу решил высказаться, но все сочли его короткое сообщение дополнительным опровержением слухов об отставке ключевого военного.

Примечательно, что последние новости о планах господина Зеленского провести в стране выборы в марте 2024 года также приходили первым делом от представителей партии Петра Порошенко. После этого президент Украины заявил, что, по его мнению, разгар боевых действий не время для выборов. Однако он не стал однозначно подтверждать, что голосования не будет. Так или иначе, на фоне слухов о выборах президента Украины в стране активизировалась политическая борьба, частью которой вполне мог быть и вброс об «отставке Залужного».

Алексей Забродин