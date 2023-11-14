Зеленский и Залужный рассказали о сложной ситуации на фронте по семи направлениям

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявили о сложной ситуации на фронте. Глава государства рассказал об этом в видеообращении, главком — в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

Господин Зеленский упомянул семь направлений, на которых сейчас «сложно». Это Авдеевское, Марьинское, Бахмутское (Артемовское), Лиманское, Купянское, Запорожское и Херсонское направления. Он выступил с видеообращением после того, как заслушал доклады руководителей военной и внешней разведки Кирилла Буданова и Александра Литвиненко соответственно. Глава государства не раскрыл детали отчетов.

Господин Залужный в телефонном разговоре с господином Брауном упомянул только Авдеевское, Купянское и Мирьинское направления. По его словам, они «остаются самыми горячими». «Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях»,— написал главком ВСУ в Telegram по итогам телефонного разговора.

В украинских СМИ распространяется информации о конфликте между офисом президента Украины и военным руководством страны. Господин Залужный ранее заявлял, что ситуация на фронте зашла в тупик, но господин Зеленский был с этим не согласен. В офисе президента Украины ранее отрицали планы по увольнению главкома, в Минобороны Украины отрицали планы по отставке трех командующих.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Главнокомандующего ВСУ не туда отправили».