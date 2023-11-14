Главные анонсы 14 ноября

Госдума соберется на пленарное заседание.

Симоновский суд Москвы огласит приговор бизнесмену Виктору Батурину за мошенничество и фальсификацию доказательств. Гособвинение просило назначить господину Батурину 7 лет и 6 месяцев колонии.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшему топ-менеджеру компании «Рольф» Анатолию Кайро, осужденному на 8,5 лет за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста блогеру Елене Блиновской.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) проведет заседание по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве Арсена Павлова (позывной «Моторола»).

Таганский суд Москвы рассмотрит протокол на компанию Google, которой грозит штраф до 4 млн руб. за неудаление запрещенной информации.

В Сан-Франциско откроется форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Российскую делегацию возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Председатель КНР Си Цзиньпин проведет в США встречу с президентом Джо Байденом, а также примет участие в саммите форума АТЭС.

В Берлине состоится встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

В Брюсселе главы минобороны ЕС обсудят с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом последние инциденты на критической инфраструктуре в Балтийском море и ее защиту.

В Нью-Йорке состоится пленарное заседание 78-й сессии Генассамблеи ООН.