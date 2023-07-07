Пропавшая в Багдаде

Израиль не запрашивал помощи у МИД РФ в поисках пропавшей в Ираке исследовательницы Елизаветы Цурковой (Элизабет Цурков), у которой помимо израильского есть и российское гражданство, ее родственники также не обращались в посольство. Об этом в пятницу сообщили «Ъ» источники в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Цуркова

Фото: Архив Елизаветы Цурковой Елизавета Цуркова

Фото: Архив Елизаветы Цурковой

Информация о похищении госпожи Цурковой была опубликована в среду канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, как и тот факт, что у девушки два гражданства. По данным правительства Израиля, она жива и удерживается в качестве заложницы иракской шиитской группировкой «Катаиб Хезболла» (тесно связана с Ираном и активно ведет борьбу с американскими военными на территории Ирака и Сирии). «Мы считаем, что ответственность за ее судьбу и безопасность лежит на Ираке»,— говорится в заявлении канцелярии. Отмечалось также, что соответствующие органы Израиля занимаются этим вопросом.

В то же время американский сайт Al-Monitor утверждает, что Биньямин Нетаньяху принимал непосредственное участие в попытках добиться освобождения Елизаветы Цурковой через президента России Владимира Путина.

Источники Al-Monitor уверены, что похитители действовали заодно с Ираном, чтобы использовать девушку в качестве козыря для обмена пленными.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией об Елизавете Цурковой. «Обязательно поинтересуемся в МИДе, потому что меры по защите интересов обычно принимаются по линии наших дипломатических ведомств»,— добавил он. В МИД РФ ситуацию не комментировали.

Нет подтверждения фактов обращения Израиля к РФ и с израильской стороны. «Это похоже на провокацию» — так охарактеризовали собеседники в Москве публикации в зарубежных СМИ о связях истории Елизаветы Цурковой с Россией. «Она с 1990-го живет в Израиле, ассоциировала себя именно с этой страной, к МИД России родственники не обращались за помощью. Они выбрали, в какой стране жить, и это ответ на все вопросы»,— добавили источники «Ъ».

То, что все члены семьи Цурковой имеют российское гражданство, подтвердила израильской газете «Гаарец» сестра пропавшей исследовательницы Эмма. Издание пишет, что родители Цурковой были диссидентами, сидели в тюрьме за критику отсутствия свобод в СССР. В 1990 году они покинули СССР и лишились советского гражданства, но в 2001-м получили российское гражданство для всей семьи. Бывший министр в правительстве Израиля и известный советский диссидент Натан Щаранский — близкий друг семьи.

Елизавета Цуркова посещала Ирак по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией для Принстонского университета США. Она эксперт по Сирии, а также различным экстремистским группировкам на Ближнем Востоке. Кроме того, известна своей правозащитной деятельностью, активно выступала за права палестинцев и в связи с этим неоднократно критиковала политику Израиля, а также действия России в Сирии.

Последнее сообщение Елизаветы Цурковой в Twitter датируется 21 марта. Ранее она уже неоднократно бывала как в Ираке, так и в Сирии. В феврале 2021-го она написала в своем Twitter, что выступает против сделок по обмену пленными, даже если ее следующий визит в Сирию или Ирак пойдет не так, как запланировано.

Американский аналитический центр Институт стратегии и политики New Lines, где работала Елизавета Цуркова, сообщил, что выходил с ней на контакт в последний раз 19 марта. «Она сказала нам, что с нее достаточно полевых исследований на Ближнем Востоке и она хочет вернуться в Принстонский университет для написания докторской диссертации. “Больше никаких полевых работ”,— сказала она»,— говорится в статье на сайте института.

По словам коллег девушки, они уже давно знают о ее похищении, но не публиковали информацию об этом по просьбе ее родственников. «Мы надеемся, что она будет освобождена в результате переговоров, и хотя мы точно не знаем, где она находится, это, вероятно, связано с Ираном. Поскольку Лиз также является гражданкой России, это вполне может касаться и России»,— отметили коллеги госпожи Цурковой.

По словам коллег Цурковой, ситуация осложняется тем, что «Лиз является откровенным критиком всех трех основных вероятных игроков, участвующих в переговорах о ее освобождении: Израиля, Ирана и России».

New Lines считает, что в судьбе их сотрудницы должны принять участие США. «Лиз во многом — часть Америки. Она работает в вашингтонском аналитическом центре, пишет для американского журнала и учится в Принстонском университете. Она заслуживает всех усилий Америки, чтобы доставить ее в безопасное место»,— подчеркнули они.

В четверг также стало известно, что Багдад начал расследование дела Елизаветы Цурковой. По словам представителя правительства, официального заявления Ирака не будет, пока расследование не даст каких-либо результатов.

Марианна Беленькая, Анастасия Домбицкая