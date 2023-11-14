Газ вышел из ремонта

Экспорт сжиженного газа из России в октябре достиг максимума в этом году в 2,98 млн тонн за счет роста поставок в Японию с «Сахалина-2» и окончания ремонтов на основных заводах. Однако в годовом выражении поставки снизились на 4,9%. В летние месяцы экспорт из РФ заметно сократился из-за плановых технических работ на «Сахалине-2» и «Ямал СПГ». За десять месяцев РФ экспортировала 26,18 млн тонн СПГ, что на 3,8% ниже, чем годом ранее. По оценкам аналитиков, из-за продолжительных ремонтов производство СПГ в России по итогам 2023 года не достигнет прошлогоднего уровня, даже несмотря на запуск проекта «Газпрома» «Портовая СПГ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Экспорт российского СПГ в октябре восстановился после летних ремонтов на основных производствах и достиг самых высоких показателей в 2023 году, следует из данных Kpler. В октябре отгрузки из РФ достигли 2,98 млн тонн, что на 4,9% ниже, чем годом ранее. В июле и августе из-за плановых технологических ремонтов на линиях сжижения «Ямал СПГ» и «Сахалин-2» экспорт СПГ из РФ снижался до 2 млн тонн в месяц, в сентябре отгрузки составили уже около 2,6 млн тонн.

За десять месяцев отгрузки из РФ снизились на 3,8% год к году, до 26,18 млн тонн СПГ. Из них 12,8 млн тонн ушло в Азию, 12,35 млн тонн — в Европу, 0,5 млн тонн — в Турцию. Наибольший объем поставок за январь—октябрь пришелся на Китай, куда он вырос на 21% год к году, до 5,93 млн тонн. В Японию было поставлено 4,7 млн тонн (снижение на 17,5%). Также в числе крупных импортеров российского СПГ — Испания, получившая в январе—октябре 4,14 млн тонн, Бельгия (3,86 млн тонн), Франция (2,65 млн тонн).

Основные объемы экспорта российского СПГ приходятся на завод «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и «Сахалин-2» «Газпрома». Последний полностью ориентирован на поставки в Азию. Также газ отгружается за рубеж со среднетоннажных проектов — «Портовая СПГ» «Газпрома» и «Криогаз-Высоцк» (СП НОВАТЭКа и Газпромбанка).

РФ остается значимым поставщиком СПГ в Европу, несмотря на сокращение трубопроводных поставок «Газпромом». Еврокомиссия пока не вводила ограничений в отношении российского СПГ, хотя призывала сократить закупки и не продлевать долгосрочных контрактов с российскими поставщиками.

Между тем Брюссель приступил к разработке 12-го раунда санкций в отношении РФ. В необязательной резолюции от 9 ноября Европарламент призвал страны ЕС полностью отказаться от российского СПГ. Но вероятность принятия таких мер на практике низка, так как Европа остается уязвимой к колебаниям предложения СПГ на рынке.

В то же время рост экспорта СПГ из России под угрозой из-за ужесточения санкций: так, США ввели блокирующие санкции против проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», который должен начать отгрузки в первом квартале 2024 года.

Наибольший прирост экспорта СПГ в октябре произошел за счет «Сахалина-2», отгрузки с которого достигли максимума с декабря 2022 года, отмечает Виктор Катона из Kpler. «Если взглянуть в распределение объемов, то японские компании максимизировали свои закупки — с января 2021 года не было такого количества сахалинского СПГ в направлении Японии»,— говорит он. Аналитик также обращает внимание на то, что отгрузки шли не только по долгосрочным контрактам, но и был заключен целый ряд спотовых сделок. Рост интереса к российскому СПГ со стороны Японии он объясняет забастовками на австралийских заводах Gorgon и Wheatstone, что сильно напугало японских покупателей.

По оценкам независимого эксперта Александра Собко, из-за ремонтов на основных проектах производство СПГ в России в этом году окажется в районе 32 млн тонн и не дотянет до прошлогоднего уровня (33 млн тонн). Снижение произойдет несмотря на то, что в 2023 году к общим объемам добавилось производство завода «Портовая СПГ» на 1,5 млн тонн, который был запущен в самом конце 2022 года.

Татьяна Дятел