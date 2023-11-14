Глава офиса президента Украины отверг идею о присоединении к НАТО части страны

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил против вступления в НАТО только части страны. Такую идею ранее высказал бывший генсек Североатлантического альянса Фог Расмуссен.

Господин Ермак считает, что экс-генсек НАТО просто высказал свое мнение. Он отметил, что господин Расмуссен не упомянул принципы Украины, «потому что знает о них». «Они очень ясны и прочны — никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету. Это его мнение, как сделать первые шаги. Он сравнивает ситуацию с Западной и Восточной Германией. Сложно сказать, у нас своя уникальная ситуация»,— сказал господин Ермак во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне (институт внесен в перечень нежелательных организаций; цитата по ТАСС).

Глава офиса украинского президента согласился с мнением ведущего мероприятия, что идея господина Расмуссена неосуществима. Он отметил, что, когда он в первый раз прочитал эту статью, его «первое впечатление было таким же».

Фог Расмуссен на прошлой неделе заявил о необходимости в ближайшее время принять Украину в Североатлантический альянс, но распространить механизмы блока исключительно на подконтрольные Киеву территории. Подобная идея возникала и раньше, но на этот раз она была обнародована близким к украинскому руководству политиком, тесно сотрудничающим с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине предложено вступать в НАТО по частям».

Леонид Уварчев