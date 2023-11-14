Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава офиса президента Украины отверг идею о присоединении к НАТО части страны

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил против вступления в НАТО только части страны. Такую идею ранее высказал бывший генсек Североатлантического альянса Фог Расмуссен.

Господин Ермак считает, что экс-генсек НАТО просто высказал свое мнение. Он отметил, что господин Расмуссен не упомянул принципы Украины, «потому что знает о них». «Они очень ясны и прочны — никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету. Это его мнение, как сделать первые шаги. Он сравнивает ситуацию с Западной и Восточной Германией. Сложно сказать, у нас своя уникальная ситуация»,— сказал господин Ермак во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне (институт внесен в перечень нежелательных организаций; цитата по ТАСС).

Глава офиса украинского президента согласился с мнением ведущего мероприятия, что идея господина Расмуссена неосуществима. Он отметил, что, когда он в первый раз прочитал эту статью, его «первое впечатление было таким же».

Фог Расмуссен на прошлой неделе заявил о необходимости в ближайшее время принять Украину в Североатлантический альянс, но распространить механизмы блока исключительно на подконтрольные Киеву территории. Подобная идея возникала и раньше, но на этот раз она была обнародована близким к украинскому руководству политиком, тесно сотрудничающим с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине предложено вступать в НАТО по частям».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...