Медведев победил Рублева на старте Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Россияне входят в Красную группу вместе с Александром Зверевым (ФРГ) и Карлосом Алькарасом (Испания). Немецкий теннисист ранее победил испанского со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

27-летний Медведев — третья ракетка мира, в 2022 году занимал первое место в рейтинге теннисистов. На его счету 20 побед на турнирах ATP. Победитель одного турнира Большого шлема и Итогового турнира (2020). 26-летний Рублев — пятая ракетка мира. На его счету 14 титулов ATP. Олимпийский чемпион в миксте. Оба россиянина побеждали в Кубке Дэвиса и Кубке ATP в составе российской сборной.

Итоговый турнир ATP — соревнования лучших теннисистов в сезоне, проводится в итальянском Турине. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Леонид Уварчев