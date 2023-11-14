В кинотеатрах показались зрители

Сборы российских кинотеатров за три квартала выросли год к году на 61%, до 28,1 млрд руб., но все еще значительно отстают от докризисных: в 2019 году бокс-офис российских кинотеатров был рекордным за всю историю, составив 55,5 млрд руб. Участники рынка считают, что «о развитии киносетей можно забыть», и даже для сохранения действующих кинотеатров нужна господдержка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика», автор Telegram-канала Shamporova Юлия Шампорова сообщила “Ъ”, что общие сборы кинотеатров за девять месяцев год к году выросли на 60,7%, до 28,1 млрд руб. По ее данным, посещаемость выросла на 51% и составила 91 млн зрителей.

Лидером кассового рейтинга по итогам периода (данные на 1 октября 2023 года) остается «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, сборы составляют 6,8 млрд руб., посещаемость — 22,5 млн зрителей. На втором месте — «Вызов» Клима Шипенко (2,1 млрд руб., 6,7 млн зрителей), на третьем — «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона (1,2 млрд руб., 2,3 млн зрителей). Топ-5 рейтинга замыкают «Джон Уик 4», который, несмотря на уход зарубежных мейджоров, попал в официальный российский прокат, и «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы».

Лидером среди дистрибуторов остается «Централ Партнершип» (12,7 млрд руб.), на втором месте — Volga (2,4 млрд руб.), замыкает топ-3 «Атмосфера кино» (2,3 млрд руб.), уточнила госпожа Шампорова. К концу 2023 года бокс-офис кинотеатров составит 35 млрд руб., 26 млрд руб. из них принесут российские фильмы, прогнозировал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков на октябрьской конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости». Но, отмечал эксперт, для выживания кинопроката сборы должны достигать 40 млрд, а для развития кинопроката — 50 млрд руб. в год.

Последние три года киноиндустрия находится в нестабильном состоянии. В 2020–2021 годах прокат серьезно пострадал из-за ограничений работы залов и переноса премьер из-за пандемии, а в прошлом году на фоне украинского кризиса из России ушли зарубежные мейджоры, включая Netflix, Universal, Disney, Sony, Warner и другие голливудские студии. После того как они стали отзывать лицензии на прокат своих фильмов, выручка и посещаемость киносетей резко упали. Так, объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» сообщала о двойном падении доходов от кинопроката (см. “Ъ” от 18 марта 2022 года). В «Синема Парке» и «Каро» не ответили на запрос “Ъ”.

Многие другие кинотеатры вынуждены были либо закрыться, либо сдавать помещения под специальные мероприятия, включая «мальчишники», писал РБК. Собеседник на медиарынке добавляет, что другие владельцы кинозалов ввели механизм «предсеансного обслуживания» (предполагает просмотр пиратских копий зарубежных блокбастеров), что потом вылилось в длительное обсуждение отраслью, стоит ли вводить в РФ принудительное лицензирование иностранного контента ушедших правообладателей.

Схем поставки контента для «предсеансного обслуживания» в точности никто не знает, отмечает Юлия Шампорова. По ее данным, копии фильмов ушедших зарубежных мейджоров поступают из Казахстана или выпускаются на экраны после появления в интернете. О росте киносетей, по ее словам, «сейчас не может быть и речи», а для сохранения действующих кинотеатров требуется помощь государства. Речь может идти о прямых дотациях, налоговых и арендных каникулах, полагает госпожа Шампорова.

Часть экспертов в то же время связывает тренд падения сборов с общей низкой популярностью кинотеатров. Большинство киносетей и дистрибуторов значительно сократили бюджеты в наружной рекламе и почти полностью перешли в цифровой сегмент, утверждает собеседник “Ъ” в отрасли. Генеральный продюсер кинокомпании Trigger Вячеслав Попов подтверждает, что в России слабо развита культура походов в киносети: «Проект "Пушкинской карты" должен был стимулировать развитие кинематографа, но из-за коррупционных схем (см. “Ъ” от 9 марта.— “Ъ”) не все деньги дошли по назначению (до кинотеатров.— “Ъ”)».

Юлия Юрасова