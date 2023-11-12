Украине предложено вступать в НАТО по частям

На фоне неопределенности с объемами дальнейших военных поставок Украине и дискуссии о тупике в ходе боевых действий на Западе предложили неординарную схему поддержки Киева. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости в ближайшее время принять Украину в Североатлантический альянс, но распространить механизмы блока исключительно на подконтрольные Киеву территории. Подобная идея возникала и раньше, но на этот раз она была обнародована близким к украинскому руководству политиком, тесно сотрудничающим с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Вслед за господином Расмуссеном с похожей, но не вполне идентичной идеей выступил и экс-главнокомандующий НАТО американский адмирал Джеймс Ставридис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил за немедленное принятие Украины в альянс, распространив его оборонные механизмы лишь на контролируемую Киевом на момент вступления территорию

Фото: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / AFP Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил за немедленное принятие Украины в альянс, распространив его оборонные механизмы лишь на контролируемую Киевом на момент вступления территорию

Фото: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / AFP

Неоправдавшаяся ставка на летнее контрнаступление Украины и зашедшая, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в тупик ситуация на фронте вынуждают союзников Киева искать новые идеи относительно выхода из создавшегося положения. Добавляет в уравнение неизвестных и неопределенность с дальнейшими объемами военно-финансовой помощи Киеву, в первую очередь из-за межпартийных разногласий в Вашингтоне. На этом фоне возникают предложения, не вполне укладывающиеся в существующие правила и законы. Так, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил за немедленную интеграцию Украины в альянс, не дожидаясь выхода ВСУ на границы 1991 года и распространив оборонные механизмы блока лишь на контролируемую Киевом на момент вступления территорию.

Следующим летом в Вашингтоне состоится 75-й, юбилейный саммит НАТО, на котором вопрос присоединения Украины к альянсу станет ключевым.

Однако господин Расмуссен уверен, что медлить нельзя и необходимо уже сейчас «сделать следующий шаг и направить приглашение Украине вступить в НАТО». «Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО»,— отметил бывший генсек.

Особый вес словам господина Расмуссена придает тот факт, что он вместе с Андреем Ермаком возглавляет экспертную консультационную группу, занимавшуюся, в частности, разработкой плана действий для союзников по альянсу, которые, по их задумке, должны были пригласить Украину в НАТО уже на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года. Тем не менее встреча лидеров альянса, на которой побывал и украинский президент Владимир Зеленский, завершилась без приглашения Киева. Под давлением прежде всего США и Германии союзники выпустили заявление, в котором лишь было обещано пригласить Украину в НАТО, «когда позволят условия».

В качестве компенсации статус комиссии Украина—НАТО был повышен до совета, который в любой момент можно было экстренно созывать по запросу любого из участников.

Жесткая позиция Вашингтона и Берлина объяснялась достаточно просто. Предлагать членство стране, находящейся в состоянии вооруженного конфликта, опасно. Однако еще опаснее принимать такое государство в НАТО, учитывая пятую статью договора о коллективной обороне, обязывающую союзников вступить в боевые действия в случае нападения на любого из членов альянса. Крупные игроки на Западе сочли, что даже направленное Киеву приглашение подаст сигнал России о готовности блока напрямую вмешаться в конфликт, чего с февраля 2022 года союзники всячески стараются избежать.

Тем не менее у Андерса Фога Расмуссена нашелся свой рецепт, как обойти правовые препоны и снизить риски войны между Россией и НАТО.

По его мнению, принять Украину в альянс надо частично, то есть распространив союзный щит только на подконтрольные Киеву на момент вступления территории.

В начале года схожую идею высказывал экс-госсекретарь США, икона американской дипломатии Генри Киссинджер, правда, с поправкой, что механизмы блока будут распространяться на несколько большую территорию — линия раздела должна пройти по границе до 24 февраля 2022 года, за исключением Крыма и Донбасса.

Примечательно, что до решения Москвы ввести войска на территорию Украины господин Киссинджер был убежденным противником вступления этой страны в НАТО.

Тогда идея бывшего госсекретаря не нашла понимания ни на Западе, ни в Киеве. Недавно план прекращения боевых действий, подразумевающий перемирие с РФ, отказ от восстановления границ 1991 года военным путем и вступление в НАТО в пределах контролируемой Киевом территории, представил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, параллельно объявивший о своих президентских амбициях. Как и в случае с Генри Киссинджером, эта идея вызвала поток критики в адрес автора, загодя покинувшего Украину и обосновавшегося на Западе.

Со своей стороны, Андерс Фог Расмуссен поспешил заверить, что его предложение вовсе не предполагает замораживание конфликта, а, напротив, покажет Москве решимость альянса в любом случае взять Украину в НАТО, чему Россия, по его мнению, помешать не сможет.

Более того, экс-генсек уверен, что подобная схема помогла бы Киеву на поле боя.

«Статья 5 удержала бы Россию от наращивания атак по украинской территории внутри НАТО и таким образом высвободила бы украинские силы для отправки на передовую. Чтобы сделать статью 5 заслуживающей доверия, России должен быть дан четкий сигнал, что на любое нарушение территории НАТО последует ответ»,— сказал господин Расмуссен. По его мнению, речь фактически шла бы о бесполетной зоне для РФ над Украиной.

Тот факт, что ряд ключевых игроков альянса посчитали опасным даже приглашение в НАТО для Украины с открытой датой, идея Андерса Фога Расмуссена, похоже, имеет мало шансов на успех. Тем не менее политик горячо отстаивает свою идею, указывая, что ссылка союзников на традицию не принимать в альянс страны с неурегулированным территориальным конфликтом не вполне честная. По его мнению, в качестве аналогии, пусть и неполной, можно привести вступление в НАТО Западной Германии (ФРГ) в 1955 году, в то время как Восточная Германия (ГДР) 35 лет оставалась вне блока и под влиянием СССР. На этот же пример, кстати, ссылался и Алексей Арестович, подчеркивая, что решить территориальный спор можно и спустя десятилетия, избежав многочисленных жертв на фронте.

Тем не менее разница между предложениями Генри Киссинджера и Алексея Арестовича с одной стороны и Андерса Фога Расмуссена — с другой заключается в том, что первые говорят о прекращении боевых действий после вступления Украины в НАТО, а экс-генсек допускает возможность их продолжения. При этом не совсем понятно, как в этом случае можно было бы снизить риск эскалации и втягивания альянса в конфликт.

Между тем 11 ноября агентство Bloomberg опубликовало колонку экс-главнокомандующего НАТО адмирала Джеймса Ставридиса, в которой он сравнил Украину с Южной Кореей «в середине прошлого века» и заверил, что две страны объединяет невозможность «добиваться полной победы». Американский адмирал призвал Киев «по крайней мере временно» признать контроль Москвы над Крымом и рядом других территорий, а взамен стать членом НАТО «даже с 15% территории, оккупированными Россией». По его мнению, Киеву необходимо получить «железные гарантии безопасности» для остающихся под его контролем регионов и потребовать после прекращения огня «серьезную помощь» от Запада для восстановления страны.

В Москве не стали спешить с ответом на предложения Андерса Фога Расмуссена и Джеймса Ставридиса.

На них в ироничном ключе откликнулся лишь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Экс-президент России счел слова экс-генсека признанием того, что Крым и Донбасс «уже точно не Украина», и призвал «идти дальше», предложив «признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное — никакая не Украина».

Алексей Забродин