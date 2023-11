Израильские военные заняли парламент в городе Газа

Израильские войска получили контроль над зданием парламента в городе Газа. Фотографии военных в помещениях законодательного совета палестинского движения «Хамас» опубликовали множество израильских СМИ со ссылкой на соцсети.

Снимки, в частности, разместили The Times of Israel и The Jerusalem Post. На кадрах военные со знаменем бригады «Голани» заняли президиум заксобрания. Они развернули флаги Израиля.

В здании палестинского законодательного совета в Газе с 2007 года заседали члены «Хамаса», отмечает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля накануне, 13 ноября, заявила, что «Хамас» больше не существует как военная структура на севере сектора Газа. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант утверждал, что силы ЦАХАЛ взяли под полный контроль столицу анклава город Газа.

Леонид Уварчев