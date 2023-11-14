Минобороны Украины отрицает планы по отставке командующих

Минобороны Украины назвало информацию украинских СМИ о подготовке к отставке командующих несоответствующей действительности. По данным издания «Украинская правда», министр обороны Рустем Умеров намерен уволить трех командующих.

«Министерство обороны не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом. Информация, опубликованная рядом СМИ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны Украины в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Источники «Украинской правды» утверждали, что готовится отставка командующего украинской группировкой войск «Север» Сергея Наева, командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко и командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского. Бывший депутат Верховной рады Борислав Береза утверждал, что украинское следствие может предъявить обвинения господину Наеву, главкому ВСУ Валерию Залужному и генерал-майору ВСУ Андрею Соколову, который в начале конфликта с РФ командовал войсками на юге. Действующий депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко утверждал, что на этой неделе будут предприняты «процессуальные действия» в отношении украинских генералов.

«Украинская служба BBC» ранее сообщала, что господин Залужный беседовал со следователями по делу о неудачах войск на юге страны. Проводились допросы Сергея Наева, бывших командующих группировки «Юг» Андрея Ковальчука и Андрея Соколова, а также бывшего главу украинской администрации Херсонской области Геннадия Лагуту, которого впоследствии нашли мертвым в Киеве. Офис президента Украины называл выдумкой дело в отношении господина Залужного.

О ситуации вокруг Валерия Залужного — в материале «Ъ» «Главнокомандующего ВСУ не туда отправили».

Леонид Уварчев