Eurasia Drilling не поддается «Развитию»

Передача российских активов Eurasia Drilling Company (EDC) в российскую юрисдикцию столкнулась с проблемами. По данным “Ъ”, буровая компания «Развитие», крупнейшим пакетом которой владеет семья экс-главы и основного акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, продолжает консолидацию активов EDC и покупает крупного бурового подрядчика ЛУКОЙЛа на Каспии «БКЕ Шельф». Но у EDC пока не вышло получить разрешения на продажу активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Буровая компания (БК) «Развитие» хочет присоединить подрядчика по морскому бурению «БКЕ Шельф», который входит в EDC, рассказали несколько источников “Ъ” в отрасли. EDC была создана в 2004 году Александром Джапаридзе на базе буровых активов ЛУКОЙЛа и сохранила тесную связь с нефтекомпанией. В прошлом году EDC уже продала «Развитию» свой крупнейший актив — буровую компанию «Евразия», а также еще одного подрядчика (ВМУ, занимается монтажом буровых вышек). В EDC не ответили “Ъ”.

БК «Развитие» создана в апреле 2022 года. Крупнейший акционер — Холдинг стратегического развития (35,5%) семьи основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, который в апреле 2022 года на фоне санкций ушел с поста главы компании. Другие крупные акционеры БК — наследники бывшего главы совета директоров ЛУКОЙЛа Равиля Маганова (32,3%), Салих Гаджиев (18,4%), Джеван Челоянц (11,5%). Источник “Ъ” называл господина Гаджиева близким к основателю EDC Александру Джапаридзе.

По словам одного из источников “Ъ”, покупка БКЕ российским юрлицом была обоснована тем, что западные санкции, введенные в мае 2022 года, ограничили возможность для европейских компаний финансировать и осуществлять поставки оборудования в РФ. Материнской компанией БКЕ являлась кипрская Cypress Oilfield Holdings. «Без сделки у компании возникли бы проблемы»,— поясняет он.

По данным кипрского реестра (есть у “Ъ”), на май 2022 года крупнейшим владельцем EDC был Холдинг стратегического развития (26,4% через кипрскую Verinato), еще 8,9% было у Topaz Opportunities господина Алекперова и 18,3% — у Patrimony D Trust, который, предположительно, связан с Александром Джапаридзе. Напрямую Равилю Маганову принадлежало 9,2% EDC. Таким образом, в результате сделки основные акционеры EDC сохранили свое участие в БКЕ через российское юрлицо.

ООО «БКЕ Шельф» принадлежит кипрской BKE Oilfield Service Holdings. Выручка «БКЕ Шельф» по РСБУ снизилась по итогам 2022 года на 22%, до 6,4 млрд руб. Компания получила 1,2 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 1 млрд руб. годом ранее. «БКЕ Шельф» является крупным буровым подрядчиком ЛУКОЙЛа на шельфе Каспия и оперирует четырьмя буровыми платформами. Помимо «БКЕ Шельф» в EDC входит производитель металлоконструкций ООО «Кливер» (чуть меньше 25% у Schlumberger), которое она тоже намеревается продать. EDC за пределами РФ сохраняет несколько буровых установок в Ираке.

Хотя EDC смогла оперативно продать БКЕ, при выходе из «БКЕ Шельф» и «Кливера» возникли проблемы, связанные с получением разрешений на сделку от российских регуляторов. Разрешения российских антимонопольных органов были получены летом 2022 года, утверждает EDC, но для сделок потребовались предварительные разрешения президента РФ и правкомиссии.

«В российском законодательстве о контрсанкциях не указаны сроки рассмотрения заявок, поэтому мы ждем одобрения на продажу двух вышеупомянутых дочерних компаний около года»,— отмечает EDC. В июле США внесли БКЕ в SDN-лист, после чего в EDC заверяли, что компания более не связана с БКЕ и во избежание путаницы намерена сменить название.

Для продажи долей в компании, принадлежащих иностранному лицу из недружественного государства (Кипр), ему нужно получить одобрение правительственной комиссии, отмечает юрист КСК Групп Александр Шарапов. В законе не регламентирован срок рассмотрения заявлений о согласовании таких сделок. Кроме того, комиссия сама решает, будет ли разрешение бессрочным или ограниченным, отмечает юрист. Это означает, что если сделка не будет завершена до истечения срока такого разрешения, то его потребуется получать заново. По словам старшего юриста практики корпоративного права Better Chance Ани Тангян, «Кливер» включен в спецперечень компаний ТЭКа и его продажа требует согласия президента, а для ООО «БКЕ Шельф» необходимо согласие правительства.

Дмитрий Козлов