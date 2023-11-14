Иракский телеканал опубликовал видео с похищенной гражданкой РФ и Израиля Цурковой

Иракский телеканал Al Rabiaa разместил видеозапись, на которой впервые с момента похищения появилась исследовательница Елизавета Цуркова — гражданка России и Израиля. На камеру она говорит о работе на израильские и американские спецслужбы и критикует Израиль за действия в секторе Газа.

Телеканал не раскрывает, от кого была получена видеозапись и где сейчас находится исследовательница. На видео госпожа Цуркова утверждает, что работала в Сирии для построения связей между Израилем и «демократическими силами Сирии на северо-востоке страны».

Исследовательница сделала ряд других заявлений и призвала семью добиваться ее освобождения. В 2021 году госпожа Цуркова говорила, что выступает против обмена пленными, даже если ее следующий визит в Сирию или Ирак пойдет не так, как запланировано.

Израиль сообщил о похищении Елизаветы Цурковой в июле. Она пропала в Ираке, куда ездила в исследовательских целях по российскому паспорту. Госпожа Цуркова должна была защищать докторскую диссертацию и провести научные исследования для Принстонского университета США. По информации СМИ, она пропала в марте, ее может удерживать группировка «Катаиб Хезболла», созданная «Аль-Кудс» — военным подразделением Корпуса стражей исламской революции. Вместе с тем Израиль считает Ирак ответственным за судьбу своей гражданки.

Подробнее о похищении — в материале «Ъ» «Пропавшая в Багдаде».

Леонид Уварчев