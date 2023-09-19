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Коммерсантъ FM
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обновлено 14:14

«Антитеррористическая операция» Азербайджана в Карабахе. Главное

  • В 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Карабаха и роспуск «режима в Степанакерте», заявило военное ведомство Азербайджана.
  • Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения.
  • Бывший госминистр НКР Рубен Варданян в разговоре с «Ъ» назвал происходящее «полноценной масштабной операцией»: «Бои идут на земле, в воздухе. Пытаются брать посты. В Степанакерт пока не заходят. План защищаться до последнего». По его словам, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах». Он призвал мировое сообщество ввести санкции против Азербайджана.
  • Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе созданы гуманитарные коридоры и пункты приема.
  • В Минобороны Армении заявили, что ВС страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.
  • В МИД Армении призвали Совбез ООН и российских миротворцев предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Карабахе. Россия не проинформировала Армению о намерениях Баку.
  • Премьер Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза страны на фоне боевых действий в Карабахе.
  • Россия призывает обе стороны прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию. Москва остается приверженной сотрудничеству с Арменией, российские миротворцы продолжают выполнять свои задачи в регионе, заверили в МИД РФ.
  • Азербайджан заявил, что уведомил командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра о начале операции. Россия утверждает, что Баку предупредило Москву о проведении операции «за несколько минут до начала боевых действий».
  • Министры обороны Азербайджана и Турции провели телефонный разговор. Турция выразила поддержку действиям Азербайджана.

Как нарастала напряженность вокруг Карабаха

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