«Антитеррористическая операция» Азербайджана в Карабахе. Главное

- В 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Карабаха и роспуск «режима в Степанакерте», заявило военное ведомство Азербайджана.
- Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения.
- Бывший госминистр НКР Рубен Варданян в разговоре с «Ъ» назвал происходящее «полноценной масштабной операцией»: «Бои идут на земле, в воздухе. Пытаются брать посты. В Степанакерт пока не заходят. План защищаться до последнего». По его словам, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах». Он призвал мировое сообщество ввести санкции против Азербайджана.
- Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе созданы гуманитарные коридоры и пункты приема.
- В Минобороны Армении заявили, что ВС страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.
- В МИД Армении призвали Совбез ООН и российских миротворцев предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Карабахе. Россия не проинформировала Армению о намерениях Баку.
- Премьер Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза страны на фоне боевых действий в Карабахе.
- Россия призывает обе стороны прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию. Москва остается приверженной сотрудничеству с Арменией, российские миротворцы продолжают выполнять свои задачи в регионе, заверили в МИД РФ.
- Азербайджан заявил, что уведомил командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра о начале операции. Россия утверждает, что Баку предупредило Москву о проведении операции «за несколько минут до начала боевых действий».
- Министры обороны Азербайджана и Турции провели телефонный разговор. Турция выразила поддержку действиям Азербайджана.
Как нарастала напряженность вокруг Карабаха
Хроника военных действий