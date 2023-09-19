США призвали Азербайджан остановить боевые действия в Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти Азербайджана остановить военные действия в Нагорном Карабахе. По его словам, ведение огня мешает мирному урегулированию ситуации в регионе.

«Эти действия ухудшают и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и подрывают перспективы достижения мира»,— заявил господин Блинкен (цитата по ТАСС). Он добавил, что вооруженный конфликт противоречит «усилиям по созданию условий для справедливого и достойного мира в регионе».

Ранее остановить «антитеррористическую операцию» призвал глава Европейского совета Шарль Мишель.

Около 12:30 мск сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали артиллерийский обстрел позиций в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана выдвинул требования: «роспуск режима в Степанакерте», вывод войск Армении из Карабаха. МИД Армении заявил, что вооруженных сил страны в регионе нет.

Как нарастала напряженность вокруг Карабаха — в хронике «Ъ».

Петр Бузлаев