Пашинян ожидает от российских миротворцев стабилизации ситуации в Карабахе

Премьер-министр Никол Пашинян обвинил Азербайджан в попытке втянуть Армению в полномасштабные военные действия. По его словам, начатая сегодня «антитеррористическая операция» проводится, чтобы взять под контроль населенные пункты в Нагорно-Карабахской республике, а ее целью является «этническая чистка армян Карабаха». Однако его страна не должна совершать «непросчитанных, резких, авантюрных» действий. Он заявил, что ожидает от российских миротворцев действий по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Некоторые силы, как внутренние, так и внешние, пытаются втянуть Армению в войну. Еще раз подтверждаю — ВС Армении в Нагорном Карабахе нет. У них это не получится. Как бы не было сложно, в частности в эмоциональном плане, мы не должны дать возможность некоторым силам, внешним и внутренним, поставить под удар армянскую государственность»,— сказал в своем обращении премьер-министр Армении.

По словам Пашиняна, вооруженный конфликт в Нагорного Карабаха не был непредвиденным, и власти Армении «видели напряжение ситуации». «Мы считаем, что в первую очередь российские миротворческие силы должны принять меры. Во-вторых, ожидаем мер от Совета безопасности ООН»,— добавил премьер-министр.

Сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали военную операцию в Нагорном Карабахе. Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян охарактеризовал обстановку в регионе как «полноценную войну». По его словам, азербайджанские военные пытаются брать посты, но в Степанакерт пока не заходят. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана среди мирного населения непризнанной республики есть двое погибших, один из которых ребенок.

МИД Азербайджана сообщил, что военная операция будет продолжаться до «роспуска режима в Степанакерте», а также вывода войск Армении из Карабаха. Минобороны Армении в ответ заявило, что вооруженных сил страны в регионе нет.