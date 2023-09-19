Блинкен и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Пресс-служба армянского правительства сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный звонок о военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. По данным пресс-службы, оба политика «подчеркнули недопустимость применения силы».

«В ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, сложившаяся после нападения Азербайджана. Пашинян и Блинкен подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов для деэскалации»,— говорится в сообщении.

Сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. МИД Азербайджана требует вывода армянских войск с территории Нагорного Карабаха. МИД Армении настаивает, что войск страны на территории НКР нет. В регионе сообщили о жертвах среди мирного населения. Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры.

Как нарастала напряженность вокруг Карабаха — в хронике «Ъ».

Полина Мотызлевская