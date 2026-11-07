Минобороны сообщило об уничтожении 903 беспилотников ВСУ за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре дальнобойные ракеты «Нептун», 903 беспилотника ВСУ самолетного типа и две управляемые авиабомбы. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, российские войска также нанесли удары по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины, а также объектам, где хранятся и производятся беспилотные летательные аппараты и наземные робототехнические комплексы. Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция.
В операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.
В Минобороны добавили, что за отчетные сутки удары также пришлись по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 139 районах.