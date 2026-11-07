Минобороны сообщило об уничтожении 903 беспилотников ВСУ за сутки

По данным ведомства, российские войска также нанесли удары по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины, а также объектам, где хранятся и производятся беспилотные летательные аппараты и наземные робототехнические комплексы. Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция.