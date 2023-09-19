Заседание Совета Безопасности ООН по Карабаху запланировано на 21 сентября

Совет Безопасности ООН запланировал заседание по ситуации в Нагорном Карабахе на 21 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации. Созвать экстренную встречу призвал ранее сегодня, 19 сентября, МИД Франции.

Ранее Армения призвала страны Совета Безопасности ООН и российских миротворцев принять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль обеспокоен началом боевых действий в НК и считает, что Азербайджан и Армения должны отказаться от силовых методов и начать переговоры.

Сегодня днем армия Азербайджана начала «антитеррористическую операцию» на территории Карабаха. Военное ведомство Азербайджана заявило, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Карабаха и роспуск «режима в Степанакерте». МИД Армении настаивает, что войск страны на территории НКР нет.