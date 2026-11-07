The Times: Инфантино отказался от расширения числа участников ЧМ
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино решил отказаться от расширения чемпионата мира в случае переизбрания на новый срок. О своих планах, по словам источников The Times, господин Инфантино сообщил членам президиума.
По словам собеседников, глава FIFA заявил, что не станет настаивать на увеличении числа участников ЧМ-2030 до 64 команд. Изначально с этой инициативой в 2025 году выступила Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL), однако идею не поддержали другие конфедерации, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Летом 2026 года господин Инфантино вернулся к вопросу. Тогда The Times предположила, что решение могло быть связано с желанием заручиться поддержкой футбольных ассоциаций второго и третьего эшелонов после скандала из-за планов по продаже доли в правах на чемпионат мира частным инвесторам.
Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Уругвае и Парагвае. В 2026 году количество стран-участниц чемпионата мира выросло до 48. В турнире впервые приняли участие национальные сборные Кабо-Верде, Кюрасао, Иордании и Узбекистана.
Джанни Инфантино возглавляет FIFA с 2016 года. Выборы президента федерации пройдут весной 2027 года в Марокко.