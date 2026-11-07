The Times: Инфантино отказался от расширения числа участников ЧМ

По словам собеседников, глава FIFA заявил, что не станет настаивать на увеличении числа участников ЧМ-2030 до 64 команд. Изначально с этой инициативой в 2025 году выступила Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL), однако идею не поддержали другие конфедерации, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).