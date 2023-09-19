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Азербайджан назвал условием мира вывод армянских войск из Карабаха

Минобороны Армении заявило, что не держит силы в Карабахе

МИД Азербайджана сообщил, что для эвакуации населения из «опасной зоны» в Карабахе созданы гуманитарные коридоры и приемные пункты. Единственным путем к миру ведомство назвало вывод всех армянских вооруженных сил, а также «роспуск режима в Степанакерте». Сегодня, 19 сентября, Минобороны Азербайджана начало «антитеррористическую операцию» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Минобороны Армении заявило, что вооруженных сил республики в Карабахе нет.

«Антитеррористическая операция» Азербайджана в Карабахе. Главное

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Минобороны НКР сообщило, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня по всей линии соприкосновения. «19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары»,— говорится в пресс-релизе ведомства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Минобороны Армении заявило, что по состоянию на 14:00 по местному времени (13:00 мск) ситуация на границах республики была «сравнительно стабильная». «В официальных сообщениях и СМИ Азербайджана продолжают встречаться ложные утверждения о наличии в Нагорном Карабахе подразделений ВС РА (республики Армения), военной техники и личного состава. Министерство обороны РА неоднократно говорило и повторяет, что у республики нет армии в Нагорном Карабахе»,— сообщили в ведомстве.

Минобороны Азербайджана уведомило, что «продолжаются локальные антитеррористические мероприятия», в рамках которых «выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура». Ведомство утверждает, что формирования вооруженных сил Армении размещают огневые средства вблизи жилых кварталов.

«Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания. В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и приемные пункты»,— заверили в ведомстве.

Экс-госминистр НКР Рубен Варданян сообщил «Ъ», что начался массированный артобстрел, жители Степанакерта скрываются в бомбоубежищах. По словам господина Варданяна, в город военные пока не заходят, но в Карабахе «идет полноценная война». На распространенных в соцсетях видео слышно, что в Степанакерте звучит воздушная тревога.

Еще на прошлой неделе помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев говорил, что власти рассчитывают заключить мир с Арменией до конца года. Вчера, 18 сентября, Международный комитет Красного Креста по согласованию с обеими сторонами доставил в Карабах гуманитарную помощь по Лачинскому коридору (из Армении) и Агдамской дороге (из Азербайджана).

Лаура Кеффер

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