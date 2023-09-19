Что политики говорили о мире в Нагорном Карабахе

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. «Ъ» собрал недавние заявления о ситуации в этом регионе, сделанные политиками разных стран.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Теперь на повестке дня стоит вопрос о мире. Если Армения хочет мира, мы его достигнем. Потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении. И мы не хотим, чтобы у них были территориальные претензии к Азербайджану». (2 августа 2023 года в интервью Euronews)

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Азербайджан признает территориальную целостность 29,8 тыс. кв. км Армении, а Армения признает 86,6 тыс. кв. км Азербайджана… 86,6 тыс. кв. км включают в себя и Нагорный Карабах, но следует отметить, что мы говорим, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку—Степанакерт. И мы считаем важным предоставление международных гарантий». (22 мая 2023 года на пресс-конференции)

МИД Азербайджана:

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из карабахского региона Азербайджана и освобождение так называемого режима». (Пресс-релиз от 19 сентября 2023 года)

Арарат Мирзоян, глава МИД Армении:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наши встречи, переговоры по всем вопросам повестки дня достаточно интенсивны, в некоторых вопросах есть конкретные результаты, в некоторых вопросах видны какие-то перспективы, где стороны могут прийти к взаимному согласию. Но остаются, конечно, и проблематичные вопросы, где позиции сторон еще далеки друг от друга». (26 июля 2023 года по итогам на трехсторонней встречи в Москве)

Владимир Путин, президент РФ:

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования». (25 мая 2023 года на трехсторонних переговорах с Арменией и Азербайджаном)

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Диалог — это ключ к достижению долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа». (2 мая 2023 года у себя в Twitter накануне трехсторонней встречи в Арлингтоне)

Катрин Колонна, глава МИД Франции:

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

«Необходимо расширить, подпитать процесс переговоров, в который смело вовлеклась Армения. Франция приветствует инициативу Азербайджана по налаживанию отношений с Арменией. Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга». (28 апреля 2023 года на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном)