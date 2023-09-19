Варданян: в Карабахе идет полноценная война

Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян прокомментировал корреспонденту «Ъ» обстановку в регионе после начала Азербайджаном «антитеррористической операции». По словам господина Варданяна, идет «полноценная операция, полноценная война», азербайджанские военные пытаются брать посты, но в Степанакерт пока не заходят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян в 2022 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рубен Варданян в 2022 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Бои идут на земле, в воздухе. Пытаются брать посты. В Степанакерт пока не заходят. План защищаться до последнего»,— заявил Рубен Варданян. По его словам, жители большей частью находятся в бомбоубежищах. На опубликованных в соцсетях видео слышно, что в Степанакерте звучит воздушная тревога.

В своем Telegram-канале господин Варданян опубликовал видео, на котором вдалеке слышны звуки взрывов и стрельбы. «Я призываю весь мир ввести санкции против Азербайджана, Армению призываю признать независимость Арцаха (армянское название Карабаха.— "Ъ") и встать рядом с нами на защиту нашей родины»,— сказал он.

Министр иностранных дел НКР Сергей Газарян заявил «Ъ», что В последнее время азербайджанская сторона в ежедневном режиме осуществляла переброски армии и складирование запасов различного оружи. Сейчас, по его словам, Азербайджан перешел «к действиям по физическому уничтожению гражданского населения и гражданских объектов». «Международное сообщество должно в очень короткие сроки предпринять эффективные шаги, чтобы остановить агрессию Азербайджана»,— сказал господин Газарян.

Минобороны Нагорно-Карабахской республики сообщило, что Азербайджан ведет обстрелы по всей линии соприкосновения. «19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары»,— говорится в сообщении ведомства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сегодня, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Поводом для начала операции ведомство назвало регулярные обстрелы со стороны армянских военных и минирование ими территорий. Министерство утверждает, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не станут целями операции. Единственным путем к миру МИД Азербайджана назвал вывод всех армянских вооруженных сил, а также «роспуск режима в Степанакерте». В ответ Минобороны Армении заявило, что армянских военных в регионе нет.

Владимир Соловьев, Ереван; Милена Костерева