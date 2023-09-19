Азербайджан объявил о захвате десятков позиций ВС Армении в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило, что под контроль армии перешло более 60 боевых позиций армянский вооруженных сил в Нагорном Карабахе. Ведомство отрицает удары по гражданским объектам. Днем 19 сентября армия Азербайджана начала «антитеррористическую операцию» на территории Карабаха.

«В ходе мероприятий более 60 боевых позиций подразделений ВС Армении были взяты под контроль нашими вооруженными силами»,— заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов в ходе брифинга вечером 19 сентября. Он также призвал военнослужащих Армении, находящихся в Нагорном Карабахе, сложить оружие и сдаться.

По его словам, в настоящее время азербайджанскими военными нейтрализованы более 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок и 30 минометов, 2 зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) и более 6 боевых радиоэлектронных станций «Мартира».

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщал, что, по последним данным, жертвами обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана стали 25 человек, еще 138 человек — ранены. Военное ведомство Азербайджана заявило, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Карабаха и роспуск «режима в Степанакерте». МИД Армении настаивает, что войск страны на территории НКР нет.

Полина Мотызлевская