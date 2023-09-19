Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе, их целью названо «восстановление конституционного строя», а также выдворение армянских вооруженных сил. Экс-госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян сообщил, что начался массированный арт-обстрел. Минобороны Армении заявило, что ситуация на границах страны «относительно стабильна».

Поводом для начала операции Минобороны Азербайджана назвало регулярные обстрелы со стороны армянских военных и минирование ими территорий. Ведомство уверяет, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не станут целями операции. Как отмечается в сообщении, удары будут наносить по позициям «формирований вооруженных сил Армении, их долговременных огневых точек», а также по «боевым средствам и объектам военного назначения». Уточняется, что командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы об операции.

Операция, как утверждает азербайджанская сторона, начата в целях обеспечения положений трехстороннего заявления, заключенного с Армений и Россией, а также для пресечения «широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе». В числе других причин названы разоружение и вывод формирований вооруженных сил Армении, нейтрализация их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности мирного населения, вернувшегося на «освобожденные от оккупации территории», «восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики», говорится в пресс-релизе.

Рубен Варданян рассказал корреспонденту «Ъ» Владимиру Соловьеву, что в Степанакерт азербайджанские военные пока не заходят. «Идет полноценная масштабная операция. В город не заходят, но масштабная операция. Жители большей частью в бомбоубежищах»,— успел сказать экс-госминистр, после чего связь прервалась.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. Он жаловался, что российские миротворцы не справились с миссией в Карабахе. Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев еще 16 сентября говорил, что власти рассчитывают заключить мир с Арменией до конца года. Вчера, 18 сентября, Международный комитет Красного Креста доставил в Карабах гуманитарную помощь по Лачинскому коридору (из Армении) и Агдамской дороге (из Азербайджана).

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Соединенные Штаты — Армении».

Лаура Кеффер