Жители Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

У здания правительства Армении в центре Еревана собрались протестующие в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Корреспондент «Ъ» сообщил, что к зданию пришли сотни человек. Местный телеканал 24TV передает, что число протестующих составляет примерно 500. Сегодня, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорно-Карабахской республике.

Как сообщил корреспондент «Ъ», вход в здание правительства заблокирован полицейским кордоном. К месту проведения протестной акции стягивают дополнительные силы полиции. 24TV передает, что собравшиеся выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.

«Более ста тысяч граждан Армении находятся в Нагорном Карабахе. Вы должны защитить их, не смотрите со стороны»,— приводит телеканал слова одного из протестующих (перевод по ТАСС). Сообщается, что протестующие перекрыли проспект рядом с зданием правительства.

Сегодня Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян охарактеризовал обстановку в регионе как «полноценную войну». Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли два мирных жителя, один из них ребенок. Минобороны Азербайджана утверждало, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не станут целями операции.

Подробнее об «антитеррористической операции» Азербайджана в Карабахе — в публикации «Ъ».

Владимир Соловьев, Ереван; Милена Костерева