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Коммерсантъ FM
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МИД России призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

Власти России озабочены эскалацией в Нагорном Карабахе и призывают стороны остановить кровопролитие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Азербайджан сегодня, 19 сентября, начал «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

По словам госпожи Захаровой, Москва осуществляет контакты по этой теме, в том числе с азербайджанской стороной. По итогам обсуждений планируется сделать заявление по линии Министерства иностранных дел.

«Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования»,— сказала Мария Захарова на брифинге. По ее словам, российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи.

Она отметила, что «в последнее время усилиями России и других международных посредников начали формироваться серьезные предпосылки для прогресса в разрешении карабахской проблемы мирным путем». Она упомянула поставки гумпомощи в непризнанную республику.

В правительстве Армении госинформагентству «Арменпресс» заявили, что Россия не проинформировала Армению о проведении Азербайджаном операции в Нагорном Карабахе.

«Антитеррористическая операция» Азербайджана в Карабахе. Главное

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МИД Азербайджана назвал единственным путем к миру в НКР вывод всех армянских вооруженных сил, а также «роспуск режима в Степанакерте». Азербайджан пообещал организовать гуманитарные коридоры для эвакуации населения из «опасной зоны». Минобороны Армении заявило, что вооруженных сил республики в Карабахе нет.

Экс-госминистр НКР Рубен Варданян сообщил «Ъ», что начался массированный артобстрел республики. По словам господина Варданяна, военные пока не заходят в Степанакерт, но «идет полноценная война». Еще вчера, 18 сентября, Международный комитет Красного Креста по согласованию с обеими сторонами доставил в Карабах гумпомощь по Лачинскому коридору (из Армении) и Агдамской дороге (из Азербайджана).

Лаура Кеффер

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