Армения обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с ситуацией в Карабахе

Армения призвала страны Совета безопасности ООН и российских миротворцев предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил МИД Армении.

«Призываем международных партнеров, членов Совета безопасности ООН, российский миротворческий контингент предпринять четкие и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии Азербайджана»,— сообщили в министерстве (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Министерство обороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

Подробнее — в тексте «Ъ» «Как нарастала напряженность вокруг Карабаха. Хроника».

Петр Бузлаев