Соцфонд: средняя пенсия по старости в России превысила 27,3 тысячи рублей
По данным Социального фонда России, средний размер пенсии по старости на 1 октября 2026 года составил 27 322 руб. в месяц. Это на 2 124 руб. больше, чем годом ранее, когда средняя пенсия была равна 25 198 рублям, сообщает «РИА Новости».
В категории работающих пенсионеров средний размер выплат составил 25 253 руб., у неработающих — 27 882 руб. Для назначения страховой пенсии по старости требуется достижение установленного пенсионного возраста, наличие страхового стажа и необходимого количества пенсионных коэффициентов.
Лидерами по размеру пенсии в регионах стали Чукотский автономный округ с 42,2 тыс. руб., Ненецкий автономный округ — 38,9 тыс. руб. и Магаданская область — 37,8 тыс. руб.