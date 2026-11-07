Соцфонд: средняя пенсия по старости в России превысила 27,3 тысячи рублей

В категории работающих пенсионеров средний размер выплат составил 25 253 руб., у неработающих — 27 882 руб. Для назначения страховой пенсии по старости требуется достижение установленного пенсионного возраста, наличие страхового стажа и необходимого количества пенсионных коэффициентов.