Как нарастала напряженность вокруг Карабаха. Хроника

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе, их целью названо «восстановление конституционного строя», а также выдворение армянских вооруженных сил. Как нарастала напряженность в зоне конфликта — в хронике «Ъ».

С середины декабря 2022 года Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, запретив любой, даже гуманитарный въезд.

22 февраля 2023 года Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору. 16 августа ООН вновь призвала не препятствовать доставке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, а также позволить это делать всем организациям, а не только Международному комитету Красного Креста.

1 сентября российские миротворцы сообщали как минимум об одном случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Обстрелам подверглись Гегаркуникская область Армении и Кельбаджарский район Азербайджана. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах своей территории. По официальным данным, погибли не менее трех человек. В начале сентября в соцсетях также появились ролики с перемещением колонн азербайджанской военной техники. На кадрах видно, что машины маркированы перевернутыми буквами «А».

6 сентября Министерство обороны Армении заявило, что с 11 по 20 сентября республика проведет совместные военные учения с США Eagle Partner 2023.

7 сентября Никол Пашинян сообщил об обострении военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В Баку слова господина Пашиняна назвали «политической манипуляцией».

10 сентября Минобороны Армении сообщило об обстреле армянских позиций военными Азербайджана. В пресс-службе Минобороны Азербайджана заявили, что военнослужащий ВС страны получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине.

В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и сообщили о десятках погибших. В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван «больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности».

14 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением организовать четырехстороннюю встречу по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

16 сентября в МИД Армении заявили, что достижение прочного мира между сторонами конфликта возможно только в случае восстановления доверия, а для этого Баку должен освободить военнопленных и отвести войска к границам 1975 года.

17 сентября Никол Пашинян заявил, что мирное соглашение с Азербайджаном не будет подписано на пятисторонней встрече в Гранаде (Испания) в начале октября.