ЕС призвал Азербайджан остановить военные действия в Карабахе

Европейский союз (ЕС) призывает власти Азербайджана остановить военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Евросоюз осуждает военную эскалацию вдоль линии соприкосновения и в других точках Карабаха. ЕС сожалеет о человеческих жертвах, вызванных эскалацией конфликта»,— сообщается в заявлении господина Борреля.
«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и призываем Азербайджан прекратить нынешние военные действия»,— отмечается в документе.
Около 12:30 мск сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали артиллерийский обстрел позиций в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана выдвинул требования: «роспуск режима в Степанакерте», вывод войск Армении из Карабаха. МИД Армении заявил, что вооруженных сил страны в регионе нет.
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