МО Азербайджана: уничтожена РЛС Армении в месте дислоцирования контингента РФ

Минобороны Азербайджана сообщило, что уничтожило радиолокационную станцию вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе в месте, где временно дислоцируется миротворческий контингент РФ.

«19 сентября точным огнем подразделений Азербайджанской Армии в Ходжавендском направлении была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) P-18, принадлежащая формированиям вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент»,— говорится в сообщении МО Азербайджана.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало, что формирования вооруженных сил Армении, где дислоцирован контингент РФ, ведут огонь из из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Агдамского района.

Около 12:30 мск сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали артиллерийский обстрел позиций в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана выдвинул требования: «роспуск режима в Степанакерте», вывод войск Армении из Карабаха. МИД Армении заявил, что вооруженных сил страны в регионе нет.

Подробнее о событии — главное об «антитеррористической операции» Азербайджана в Карабахе.