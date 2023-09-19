Советник Алиева: ВС Азербайджана прорвали оборону Карабаха в нескольких местах

Хикмет Гаджиев, помощника президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам, заявил, что армия страны прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе в нескольких местах.

«Азербайджанские войска в нескольких местах прорвали линию соприкосновения с армянскими силами в Нагорном Карабахе и намерены реализовать свои стратегические цели»,— цитирует Хикмета Гаджиева агентство Reuters.

Сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что, по последним данным, жертвами обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана стали 25 человек, еще 138 человек — ранены. Власти Азербайджана заявили, что готовы к встрече с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в городе Евлах при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие. МИД Армении настаивает, что войск страны на территории НКР нет.

Как нарастала напряженность вокруг Карабаха — в хронике «Ъ».