Нидерландская KLM отменила рейсы над Азербайджаном

Авиакомпания KLM, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, отменила сегодняшние рейсы над Азербайджаном. Компания должна была выполнить пять рейсов. Все они следовали из Нидерландов в страны Азии. Один из самолетов успел вылетел в Токио, но затем вернулся в Амстердам. Об этом сообщает Reuters.

«Мы оцениваем общее влияние ситуации и надеемся как можно скорее проинформировать наших клиентов о следующих шагах»,— добавили в KLM.

В феврале 2022 года KLM была одной из первых авиакомпаний, которые остановили полеты в Киев и другие города Украины.

Около 12:30 мск сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали артиллерийский обстрел позиций в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана выдвинул требования: «роспуск режима в Степанакерте», вывод войск Армении из Карабаха. МИД Армении заявил, что вооруженных сил страны в регионе нет.

Как нарастала напряженность вокруг Карабаха — в хронике «Ъ».

Петр Бузлаев