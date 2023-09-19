Минздрав НКР: в ходе боевых действий погибли 5 человек, 80 получили ранения

В ходе боевых действий на территории Нагорного Карабаха погибли 5 человек, сообщило армянское издание 24News со ссылкой на минздрав непризнанной республики. По данным ведомства, еще 80 человек ранены, среди них — 15 мирных жителей, в том числе женщины, дети и люди пожилого возраста.

Ранее уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли два мирных жителя, один из них ребенок. Минобороны Азербайджана утверждало, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не станут целями операции.

Сегодня, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян охарактеризовал обстановку в регионе как «полноценную войну». МИД Азербайджана требует вывода армянских войск с территории Нагорного Карабаха. МИД Армении настаивает, что войск страны на территории НКР нет.

Как нарастала напряженность вокруг Карабаха — в хронике «Ъ».

Полина Мотызлевская