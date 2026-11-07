Тур The Weeknd собрал свыше $1 млрд и стал самым кассовым в истории
Канадский музыкант Эйбел Макконен Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, установил новый рекорд в индустрии. Его четырехлетний тур собрал более $1,3 млрд, став самым кассовым среди сольных мужчин-исполнителей, сообщает издание Variety.
Турне под названием After Hours Til Dawn стартовало в июле 2022 года и завершилось 5 ноября концертом в Куала-Лумпуре. За четыре года артист дал 176 концертов в 67 городах и 30 странах на пяти континентах. Всего было продано более 9 млн билетов, отмечает издание.
По данным Variety, самым прибыльным стал 2026 год, принесший исполнителю свыше $500 млн. Значительную часть доходов музыкант направил на благотворительность: только в этом году для Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и организации Global Citizen было собрано $3 млн. Всего за время гастролей артист пожертвовал этим фондам более $8 млн. Средства пойдут на борьбу с бедностью и поддержку программ для женщин в сферах здравоохранения и образования.
Предыдущий рекорд принадлежал британскому певцу и композитору Элтону Джону, чье пятилетнее прощальное турне Farewell Yellow Brick Road собрало $939 млн.