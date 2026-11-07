Тур The Weeknd собрал свыше $1 млрд и стал самым кассовым в истории

По данным Variety, самым прибыльным стал 2026 год, принесший исполнителю свыше $500 млн. Значительную часть доходов музыкант направил на благотворительность: только в этом году для Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и организации Global Citizen было собрано $3 млн. Всего за время гастролей артист пожертвовал этим фондам более $8 млн. Средства пойдут на борьбу с бедностью и поддержку программ для женщин в сферах здравоохранения и образования.