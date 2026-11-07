Песков подтвердил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал «Интерфаксу», кто войдет в состав российской делегации для предстоящих трехсторонних переговоров по Украине. Переговоры пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах 10 ноября.
В делегацию вошли помощник президента Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генштаба Вооруженных сил России — начальник Главного управления Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Юрий Жигарловский.
Накануне президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на которое пригласил всех будущих переговорщиков. Эти лица, по словам Дмитрия Пескова, и составят российскую делегацию на встрече в Абу-Даби. При этом помощник президента Юрий Ушаков, также присутствовавший на совещании, непосредственного участия в переговорах не примет, а сосредоточится на курировании их как помощник по международным вопросам.
Переговоры проведут в трехстороннем формате — Россия, США и Украина. Европейские страны в этот диалог не включены. Повестка встреч затрагивает вопросы безопасности, деэскалации конфликта и гуманитарные инициативы, включая взаимные гарантии безопасности для России и Украины.