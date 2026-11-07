Песков подтвердил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби

Накануне президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на которое пригласил всех будущих переговорщиков. Эти лица, по словам Дмитрия Пескова, и составят российскую делегацию на встрече в Абу-Даби. При этом помощник президента Юрий Ушаков, также присутствовавший на совещании, непосредственного участия в переговорах не примет, а сосредоточится на курировании их как помощник по международным вопросам.